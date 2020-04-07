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Умрут многие: любой из трех путей развития эпидемии COVID-19 грозит большими жертвами

Умрут многие: любой из трех путей развития эпидемии COVID-19 грозит большими жертвами
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
продолжениеЗа сутки 11 смертей: ситуация с коронавирусом в России становится все опаснее
Власти должны решить, стоит ли спасение экономики человеческих жизней

Эпидемия коронавируса может развиваться по трем сценариям, каждый из которых имеет свои негативные последствия. На это указал профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

В первом случае можно вообще ничего не делать. Тогда вспышка заболевания будет очень сильной, но быстрой – все закончится месяца за два. Понятно, что при таком развитии событий погибнут много людей, поэтому большинство стран сразу отказались от него, передает "Царьград".

Второй сценарий предполагает жесткие карантинные меры, строгую социальную изоляцию. В этом случае развитие эпидемии удастся сдержать, жертв будет не очень много, но влияние на экономику окажется резко негативным, так как все предприятия остановятся, люди потеряют работу.

Третий вариант – нечто промежуточное, когда карантинные меры не очень жесткие и, соответственно, не очень эффективные. Это поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения, не допускать резких всплесков заболеваемости, но эпидемия будет длиться долго, и в итоге количество смертей будет большим.

В целом, для борьбы с пандемией предпочтительнее второй вариант – со строжайшим карантином, но власти должны решить, готовы ли они пожертвовать экономикой. 

Ранее эксперты МВФ уже оценили влияние пандемии на экономическую ситуацию в мире, а российским предприятиям правительство предложило подумать, как они смогут пережить продление карантина до осени с курсом доллара по 89 рублей.

Николай ВИКТОРОВ

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При третьем варианте смерть100.000 будет для России невероятным успехом!
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Зачем предлагать варианты, если уже все выбрано? Выбран 3-й вариант т.к. в регионах все предприятия с понедельника заработали.
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