Коронавирус ударил по американскому миллиардеру

Илон Маск принял решение уволить большую часть сотрудников в компании Tesla. Оставшимся работникам и руководству компании американский инженер сократит зарплату из-за кризиса на фоне эпидемии вируса из Китая.

С 13 апреля вице-президентам Tesla зарплата будет урезана на 30%, директорам – на 20%, а рабочим снизят оплату труда на 10%, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. Информация поступила в издание от одного из работников, который получил массовую рассылку от Илона Маска.

Американский миллиардер планирует возобновить работу Tesla 4 мая. Известно, что будут уволены те работники, которые не могу трудиться удаленно.

Ранее "Утро" сообщило, что США приближаются к рекорду по смертности от коронавируса.