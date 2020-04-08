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Илон Маск начал увольнять людей из-за COVID-19

Илон Маск начал увольнять людей из-за COVID-19
Илон Маск. Фото: Kim Shiflett/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Коронавирус ударил по американскому миллиардеру

Илон Маск принял решение уволить большую часть сотрудников в компании Tesla. Оставшимся работникам и руководству компании американский инженер сократит зарплату из-за кризиса на фоне эпидемии вируса из Китая.

С 13 апреля вице-президентам Tesla зарплата будет урезана на 30%, директорам – на 20%, а рабочим снизят оплату труда на 10%, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. Информация поступила в издание от одного из работников, который получил массовую рассылку от Илона Маска. 

Американский миллиардер планирует возобновить работу Tesla 4 мая. Известно, что будут уволены те работники, которые не могу трудиться удаленно. 

Ранее "Утро" сообщило, что США приближаются к рекорду по смертности от коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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