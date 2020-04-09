Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Кассирша на московском вокзале заразилась коронавирусом

COVID-19 обнаружили у старшего работника

У кассира на Белорусском вокзале в Москве диагностировали смертельный вирус из Китая. Женщина постоянно контактировала с большим количеством людей. 

О заболевании сотрудницы стало известно еще 6 апреля от начальника вокзала, сообщает "РЕН ТВ". До 30 марта у старшего кассира не было проблем со здоровьем, она проходила обязательный медицинский осмотр, носила перчатки и маску во время работы. 

Женщина почувствовала первые симптомы заболевания во время отдыха между сменами и сразу сообщила об этом руководству, передает "Вечерняя Москва"

После положительного результата теста на COVID-19 кассира отправила на карантин, помещения были обработаны, цитирует "РИА Новости" Федеральную пассажирскую компанию.

Ранее "Утро" сообщило последние новости о коронавирусе на 9 апреля.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма

Разменной монетой хотят сделают санкции

Смешно до слез: самые убойные анекдоты

Свежие шутки от "Утра" зарядят позитивом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей