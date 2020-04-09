COVID-19 обнаружили у старшего работника

У кассира на Белорусском вокзале в Москве диагностировали смертельный вирус из Китая. Женщина постоянно контактировала с большим количеством людей.

О заболевании сотрудницы стало известно еще 6 апреля от начальника вокзала, сообщает "РЕН ТВ". До 30 марта у старшего кассира не было проблем со здоровьем, она проходила обязательный медицинский осмотр, носила перчатки и маску во время работы.

Женщина почувствовала первые симптомы заболевания во время отдыха между сменами и сразу сообщила об этом руководству, передает "Вечерняя Москва".

После положительного результата теста на COVID-19 кассира отправила на карантин, помещения были обработаны, цитирует "РИА Новости" Федеральную пассажирскую компанию.

Ранее "Утро" сообщило последние новости о коронавирусе на 9 апреля.