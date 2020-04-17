Столько пациентов с COVID-19 появится, если в городе не вводить никаких ограничений

Число больных коронавирусом в Санкт-Петербурге может вырасти до 2 млн – это самый худший сценарий развития инфекции. Свой прогноз озвучил руководитель Центра национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" СПбПУ Алексей Боровков.

Российский ученый рассказал на посвященной коронавирусу конференции, что COVID-19 может распространятся по трем сценариям. Согласно самому худшему, инфекцию подхватят 2 млн жителей Петербурга. Произойдет это в том случае, если власти города не будут вводить вообще никаких ограничений, заявил Боровков.

Второй вариант – 120 тыс. заболевших к середине июня, пишет Znak. В лучшем случае это число сократится до 40 тыс., отметил ученый. По его словам, необходимо все же искать компромисс, так как слишком жесткие меры приведут к "экономическому коллапсу".

Тем не менее, рассчитывать на то, что ситуация улучшится в ближайшее время, пока не стоит, уверен специалист. По его словам, один больной коронавирусом каждый день заражает еще двух человек, сообщают "Невские новости". Боровков предположил, что на спад пандемия пойдет ближе к сентябрю.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга планируют ужесточить меры самоизоляции в городе по примеру Москвы. В северной столице могут ввести пропускной режим уже со следующей недели.

По последним данным, COVID-19 за последние сутки выявили у 424 жителей Петербурга. Всего в городе более 1,5 тыс. зараженных.