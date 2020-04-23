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Комаровский оценил шансы алкоголиков заразиться коронавирусом

Комаровский оценил шансы алкоголиков заразиться коронавирусом
Доктор Комаровский. Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/
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Медик назвал неожиданное преимущество любителей выпить

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос россиян о риске заразиться коронавирусом у тех, кто постоянно употребляет алкоголь или наркотические вещества. Эксперт нашел неожиданный "плюс" у этих людей – они привыкли долгое время находиться дома и имеют ограниченный круг контактов.

Все это, как считает ведущий, снижает их шансы подцепить COVID-19. Медик подчеркнул, что официальной статистики по этому вопросу он не видел.

"Люди, которые употребляют наркотики и занимаются алкоголизмом, они, по большому счету, постоянно находятся в самоизоляции. У них крайне ограниченный контингент знакомых, поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус", – отметил Комаровский на своем ютуб-канале.

До этого телеведущий рассказал о пользе мороженого и сгущенки для больных вирусами. Врач считает, что такие сладости быстро насыщают энергией, что бывает важно в ситуациях, когда человек не хочет есть.

Дарья ПЕТРОВА

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