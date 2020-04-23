Комаровский оценил шансы алкоголиков заразиться коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос россиян о риске заразиться коронавирусом у тех, кто постоянно употребляет алкоголь или наркотические вещества. Эксперт нашел неожиданный "плюс" у этих людей – они привыкли долгое время находиться дома и имеют ограниченный круг контактов.
Все это, как считает ведущий, снижает их шансы подцепить COVID-19. Медик подчеркнул, что официальной статистики по этому вопросу он не видел.
"Люди, которые употребляют наркотики и занимаются алкоголизмом, они, по большому счету, постоянно находятся в самоизоляции. У них крайне ограниченный контингент знакомых, поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус", – отметил Комаровский на своем ютуб-канале.
До этого телеведущий рассказал о пользе мороженого и сгущенки для больных вирусами. Врач считает, что такие сладости быстро насыщают энергией, что бывает важно в ситуациях, когда человек не хочет есть.
Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас
Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля
Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Версия об искусственном происхождении COVID-19 провалилась
- Россия отреагировала на блокировку в ООН резолюции по коронавирусу
- Врачи одобрили народный метод борьбы с коронавирусом
- Америку сравнили со странами третьего мира из-за коронавируса
Здоровье
- На четвереньках: простые упражнения для спины и пресса
- Бесплатно и эффективно: простые способы снизить давление дома
- Старинный рецепт: ароматная зелень восстановит потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик