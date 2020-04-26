На Украине начались протесты из-за карантина
Местные предприниматели заблокировали Антоновский мост через Днепр на въезде в Херсон.
Возмущенные фермеры, а их собралось около 200 человек, требуют открыть рынки, которые прекратили работу из-за карантина. Люди жалуются, что лишились заработка, потому что не могут теперь сбывать свою продукцию. Недостаток фруктов, овощей и других товаров сейчас восполняют крупные супермаркеты.
На акцию протеста приехали полицейские. Около 70 правоохранителей просят участников бунта надеть маски и держаться друг от друга на расстоянии. Об этом передает Укринформ. Кроме того, фермеров предупредили ранее, что за нарушение правил карантина им грозит административная ответственность.
Один из фермеров решил наглядно продемонстрировать, что выращенный урожай некуда деть. Доведенный до отчаяния мужчина просто выбросил на дорогу огурцы, пишет "Херсонская мастерская новостей".
Карантин на фоне пандемии коронавируса на Украине ввели 17 марта. Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить миллион долларов тому, кто создаст вакцину против COVID-19.
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