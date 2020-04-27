SUTD: эпидемия коронавируса закончится в мае на 99%
Распространение коронавируса в России прекратится до 20 июля. Такой прогноз дали специалисты из университета технологии и дизайна SUTD в Сингапуре.
По их расчетам, уже к 20 мая число заболевших россиян достигнет 97% от возможного максимума, а к 28 мая наступит пик – будет выявлено 99% инфицированных. После этого эпидемия пойдет на спад, и с 20 июля в стране вовсе не будет новых пациентов с COVID-19. При этом в других развитых странах ситуация, по мнению сингапурских аналитиков, затянется. В Германии вспышка пандемии завершится не ранее 1 августа, передает МК, во Франции – к 5 августа, в США – только к 27 августа.
Ранее в Кремле сообщили, что месяца через два россияне смогут вернуться к привычному образу жизни.
Пока же количество заболевших в России растет. К утру 27 апреля в РФ выявлены 87147 больных коронавирусом. Это уже больше, чем зарегистрировано в Китае с декабря прошлого года, – там на сегодня заразились 83912 человек. Правда, своевременно принятые в РФ меры позволили сохранить жизни подавляющему числу пациентов. В РФ скончались 794 человека с COVID-19, в КНР – более 4,6 тысячи человек.
Последние новости о ситуации с коронавирусом в РФ можно узнать в подборке "Утро.ру".
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