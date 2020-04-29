Коронавирус

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Тесты не всегда точно определяют наличие коронавируса

Даже при отрицательном результате анализов человек рискует быть зараженным

Тест на COVID-19 не всегда точно показывает, болен пациент или нет. С таким заявлением выступил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. 

Шансы заразиться повышаются, если, например, человек общался с носителями коронавируса. Кроме того, кашель не всегда является верным признаком китайской инфекции. Он наблюдается всего у 30 – 50% пациентов. 

Сайт "Комсомольская правда" пишет, что при боли в горле лучше обратиться к специалисту и выяснить наверняка, отчего там начало першить. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало последние новости по коронавирусу в России. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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