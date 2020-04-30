Спецсредства для защиты врачей не дошли до больниц

На Украине разгорелся очередной скандал – собранные в качестве гуманитарной помощи в Китае маски и халаты и с помпой принятые президентом Владимиром Зеленским обнаружены на прилавках киевских магазинов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что спецсредства, которые в большинстве предназначались для медперсонала, продаются по цене выше рыночной.

Как пишет издание "Страна", гумпомощь обнаружена в сети строительных магазинов "Эпицентр", который несмотря на карантин продолжает работать.

При этом мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что часть китайского груза якобы изначально считалась коммерческой.



Местые журналисты особо подчеркивают, что легендарный транспортник Ан-225 "Мрия" из Тяньцзиня 23 апреля лично встречал пан Зеленский. Тогда в Незалежную прибыло 12 млн масок для больниц и аптечных сетей, около 260 тыс. защитных очков для врачей и свыше 100 тыс. защитных костюмов.

По словам главы Госпредприятия "Антонов" Александра Донца, всего на борту было 103 тонны груза, сообщает "112".

Конечно, нет никакого криминала в том, что коммерсанты также закупают для продажи медицинскю атрибутику. Но проблема в том, что в магазинах обнаружены товары с этикетками на английском языке, где четко прописано, что маски и халаты не предназначены для продажи.

А между тем, только накануне "Утро" писало, что на Украине уже 20% инфицированных COVID-19 – это врачи. В Минздраве назвали ситуацию тревожной и констатировали повсеместную нехватку спецсредств в больницах.

По последним данным, на Украине выявлено 10 406 случаев заражения, умерли 261 человек, выздоровели 1 238 пациентов.

