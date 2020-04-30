Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинцам продают бесплатные маски из Китая

Украинцам продают бесплатные маски из Китая
Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Спецсредства для защиты врачей не дошли до больниц

На Украине разгорелся очередной скандал – собранные в качестве гуманитарной помощи в Китае маски и халаты и с помпой принятые президентом Владимиром Зеленским обнаружены на прилавках киевских магазинов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что спецсредства, которые в большинстве предназначались для медперсонала, продаются по цене выше рыночной.

Как пишет издание "Страна", гумпомощь обнаружена в сети строительных магазинов "Эпицентр", который несмотря на карантин продолжает работать.

При этом мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что часть китайского груза якобы изначально считалась коммерческой.

Местые журналисты особо подчеркивают, что легендарный транспортник Ан-225 "Мрия" из Тяньцзиня  23 апреля лично встречал пан Зеленский. Тогда в Незалежную прибыло 12 млн масок для больниц и аптечных сетей, около 260 тыс. защитных очков для врачей и свыше 100 тыс. защитных костюмов.

По словам главы Госпредприятия "Антонов" Александра Донца, всего на борту было 103 тонны груза, сообщает "112".

Конечно, нет никакого криминала в том, что коммерсанты также закупают для продажи медицинскю атрибутику. Но проблема в том, что в магазинах обнаружены товары с этикетками на английском языке, где четко прописано, что маски и халаты не предназначены для продажи.

А между тем, только накануне "Утро" писало, что на Украине уже 20% инфицированных COVID-19 – это врачи. В Минздраве назвали ситуацию тревожной и констатировали повсеместную нехватку спецсредств в больницах.

По последним данным, на Украине выявлено 10 406 случаев заражения, умерли 261 человек, выздоровели 1 238 пациентов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля

Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

935 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей