От COVID-19 за сутки выздоровели 5905 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, за сутки в стране диагноз подтвердили у 4829 человек. Таким образом, за все время эпидемии зараженными оказались 980405 жителей государства.

В Москве за сутки инфекцию из Китая нашли у 654 горожан. Следом идет Санкт-Петербург, где 187 заболели человек. На третьем месте рейтинга по числу новых случаев расположилась Московская область со 150 зараженными.

От COVID-19 со вчерашнего дня в нашей стране умерли 110 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 16914 россиян.

За сутки выздоровели 5905 человек. В Москве излечились 1280 россиян, рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает "Вечерняя Москва". За все время пандемии болезнь победили 798466 жителей страны.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй волны эпидемии не будет. Прогнозировать такое развитие событий позволят низкая смертность от коронавируса в стране. При этом ученые из Китая пришли к выводу, что инфекция может подниматься вверх по канализационным трубам.