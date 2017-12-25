Глава Минфина обнадежил россиян

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что в наступающем году зарплата сотрудников бюджетной сферы будет увеличена в среднем на 23%.

По словам Силуанова, темпы роста российской экономики в 2017 году составили от 1,8 до 2%. Основную задачу 2018 года министр видит в том, чтобы поддержать эти результаты.

Глава Минфина также считает, что в целом ситуация с инвестициями в России неплохая. Для того, чтобы поддержать ее, в наступающем году будет подготовлен пакет по налоговому стимулированию экономики.

Силуанов добавил, что бюджет на 2018 год планируется, исходя из 40 долларов за баррель нефти, хотя и выразил надежду, что цены на черное золото будут выше. Министр подчеркнул, что к 2019 - 2020 году Россия должна избавиться от нефтяной зависимости. Бюджет стал уже меньше зависеть от нефти, более 60% доходов идет от предприятий, не связанных с нефтью и газом, а еще 3 года назад было наоборот, отметил Силуанов.

Коснувшись ситуации с биткоином, он добавил, что с криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка. Это необходимо, чтобы обезопасить простых граждан, добавил министр, отметив, что Биткоин - это пирамидальный инструмент. В заключение Силуанов порадовал россиян заялением о том, что инфляция в наступающем году будет достаточно низкой - всего 4%.