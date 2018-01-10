От конфликта вокруг свинины пострадает весь отечественный экспорт

Поставщики углеводородов, металлов, химикатов и другой продукции на зарубежный рынок могут серьезно пострадать, если ВТО удовлетворит иск Евросоюза по поводу ограничений поставок мяса в Россию. Разбирательство в любом случае будет крайне непростым для нашей страны, говорят эксперты.



Власти ЕС оценили ущерб от запрета ввоза в нашу страну свинины и живых свиней в сумму 1,39 млрд евро в год. Брюссель не просит у Москвы финансовых компенсаций. Но он намерен зафиксировать убытки и потребовать от Всемирной торговой организации (ВТО) права на запрет поставок из России товаров на указанную сумму с дополнительной 15%-ной наценкой, напоминает "Газета.ру".

Для рассмотрения вопроса Евросоюз созвал панель арбитров ВТО. В ЕС настаивают, что заслон на пути свинины политически мотивирован, а не связан с санитарными нормами. Поэтому Россия должна быть наказана. В ВТО рассчитывает получить ответ от нашей страны по сути претензий до 6 марта.

В Минэкономразвития РФ нападки ЕС считают необоснованными. Наша страна полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с рекомендациями ВТО. Россельхознадзор разрешил ввоз "живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства со всей территории ЕС". Запрет сохраняется только для тех европейских стран, где были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Подобные запреты действуют внутри самого ЕС. Значит, у Брюсселя нет оснований говорить о невыполнении Россией решений ВТО и требовать компенсацию вреда, заявили в МЭР.

Ведомство будет отстаивать интересы нашей страны в споре о свиньях, но из состава ВТО Россия выходить при любом исходе дела не намерена. Подобный вопрос не рассматривается, поскольку "членство в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках".

Сторонние эксперты предсказывают тяжелые разбирательства по свинскому вопросу. Его необычность состоит в том, что экономический спор здесь переплетен с политическими решениями - санкциями и контрсанкциями, отметил директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Всемирная торговая организация не уполномочена урегулировать политически окрашенные претензии. Это не входит в ее мандат. В то же время по факту практически все споры, возникающие между членами ВТО, обычно имеют политическую подоплеку, добавил специалист.

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман указывает на то, что ВТО скорее всего встанет на сторону ЕС. Еще в прошлом году организация решила, что российское эмбарго России не основано на официальных санитарных стандартах Международного бюро эпизоотии по предотвращению африканской чумы свиней, поскольку ЕС не нарушал их. Это не предвещает нашей стране ничего хорошего.

Юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова считает, что у России есть все возможности себя защитить. "Однако на фоне дипломатических разногласий с ЕС и сильно ослабших торговых отношений несложно спрогнозировать, что решение, скорее всего, будет не в пользу России", - отметила она.

В судах со стороны ЕС будет оцениваться вопрос предвзятого отношения российского ведомства в отношении качества свинины. Если получится доказать политическую мотивировку Россельхознадзора, ЕС получит возможность ограничить действующий торговый поток из России на суммы, эквивалентные потерям европейских фермеров. При этом спор по поставкам сельхозпродукции распространится на весь товарный поток из России.

"Победа ЕС в этом споре может сказаться на поставках российских не запрещенных товаров и услуг. Это могут быть повышенные ввозные пошлины на любую продукцию, и первыми под удар попадут лидеры российского экспорта - энергоносители, драгметаллы и камни, черная металлургия, медь, древесина, химия, оборудование, удобрение и тому подобное", - прогнозирует Худякова. При этом ответные иски едва ли помогут разрешить ситуацию. Нужно дождаться решения арбитров ВТО, которые могут прикрыться мандатом и самоустраниться от политизированного спора.