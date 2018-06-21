Евро затянет Россию в пропасть

Глобальная экономика приближается к новому кризису

Мир доживает последние спокойные дни. Уже на следующий год разразится очередная глобальная экономическая катастрофа. Причем остановить падение уже не получится, предрекают эксперты.

"Ситуация в глобальном хозяйстве меняется буквально на глазах. Если в начале года была масса победных реляций на тему, что мировой рост ускоряется, что, в отличие от предыдущих лет, он синхронен, что темпы международной торговли опережают темпы роста глобального ВВП, то теперь иная ситуация", – указал "Взгляду" глава центра "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. По его мнению, последней каплей станет торговая война США с Китаем и другими странами. Если компромисс не будет найдет, мировая экономика уйдет в минус на 1,4% ВВП уже в следующем году.

Впрочем, президент консалтинговой компании "Неокон" Михаил Хазин уверен, что мировой кризис уже случился: он не прекращался с 2008 г., а все сообщения о росте экономики – простая игра цифрами. "Экономического роста нигде нет – ни в США, ни в ЕС. Они, конечно, изображают рост, но исключительно из-за того, что изменили статистическую методику. Они включили, например, интеллектуальную собственность в ВВП, и за счет этого у них ВВП и растет. А если сравнивать с методикой 70-х годов, то идет экономический спад", – рассказал эксперт.

По его мнению, обвал рынков неизбежен, это только вопрос времени. Это прекрасно понимает президент США Дональд Трамп, поскольку он крупный бизнесмен. "США, чем, собственно, занимается Трамп, попытаются сохранить свои рынки за счет обвала ЕС, Японии, Китая, Индии. Мне кажется, что у них это не получится", – считает Хазин.

Но и по России кризис хорошенько ударит. "У нас сейчас единые рынки, поэтому, где бы ни началось, затронет всех", – подчеркивает экономист. И накопление Россией резервов, а также частичный отказ от американских ценных бумаг не поможет избежать трудных времен.

"Снижение Россией вложений в гособлигации США ничего не значит. Какая разница, если мы эти средства из долларов в евро перевели, ведь евро – это дочерняя валюта по отношению к доллару", – говорит Хазин.

Отметим, что золотовалютные резервы ЦБ РФ в первом полугодии 2018 г. выросли в пересчете на доллары до 461 млрд. Объем Фонда национального благосостояния к 1 июня 2018 г. составил почти 3,928 трлн рублей, или 62,7 млрд долларов.