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Политические лидеры разрушают экономику

Фото: GLOBAL LOOK press/ Patricio Murphy
G20 указала на причины глобального кризиса

Корни проблем мировой экономики кроются в политике. К таким выводам пришли министры финансов и главы центробанков стран G20.  На заседании в Буэнос-Айресе (Аргентина) они проанализировали нынешнее состояние экономического развития и тенденции последнего времени. Резюме неутешительное: несмотря на кажущийся рост мировой экономики, все указывает на грядущий кризис.  

"Риски снижения экономического роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе возросли", – говорится в итоговом коммюнике финансовой "двадцатки". В частности, на это указывает возросшая финансовая уязвимость стран, а также "усиление торговой и геополитической напряженности, глобальный дисбаланс, неравенство и слабый структурный рост, в том числе в ряде стран с развитой экономикой", – приводит RT выдержки из документа.

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Представители G20 решили "продолжить отслеживать риски" и делать все, чтобы свести их к минимуму. Между тем сами финансовые акулы признают, что их усилия ни к чему не приведут, пока в мире будут сохраняться условия для оттока капиталов и искусственно вызываемая волатильность рынков.

Николай ВИКТОРОВ
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