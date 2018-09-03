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Россиян ждет повышение стоимости хлеба

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Стоимость продукта из муки резко поднимется

Жители России, для которых хлебобулочные изделия традиционно являются основой рациона, испытают значительный удар по кошельку от повышения их стоимости уже в октябре. По данным ассоциации "Руспродсоюз", из-за растущего курса валют и плохого урожая зерна цены на хлеб взлетят сразу на 10%.

По словам исполнительного директора организации Дмитрия Вострикова, пшеница третьего класса по сравнению с началом августа уже подорожала на 2 руб. (с 10 до 12 руб. за килограмм). А так как в себестоимости хлеба цена на муку составляет около 30%, повышение неизбежно на ней отразится.

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Востриков рассказал, что в прошлом году было перепроизводство зерна, что и позволило удержать низкие цены на него. "В этом году прогнозы по урожаю меньше, поэтому зерно, и, в частности, пшеница будет стоить несколько дороже", – цитируют эксперта "Известия".

В большей мере на подорожание повлияет не стоимость зерна, а возросшая плата за услуги ЖКХ, газ, воду и аренду помещений, уверены в Российской гильдии пекарей и кондитеров.

В Минсельхозе же не отрицают предстоящего повышения, но считают, что оно будет зависеть от стоимости материально-технических ресурсов, отмечает URA.RU.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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