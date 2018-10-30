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Весь творог в магазинах оказался фальсификатом

Фото: GLOBAL LOOK press/digifoodstock.com
Производители нарушили нормы практически по всем показателям

На российских прилавках нет нормального творога. К такому шокирующему выводу пришли специалисты независимой экспертной организации "Росконтроль". Они проверили творог 9% жирности, произведенный на предприятиях "Останкинское", "Дмитровский молочный завод", "Домик в деревне", "Милава", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино", "Искренне Ваш". Ни один из образцов не получил одобрения экспертов.

Как оказалось, все, кроме, "Останкинского", имеют в своем составе крахмал, хотя на упаковке об этом не сказано. Но сказано и быть не может, ведь тогда эта продукция не сможет называться "творогом" и, соответственно, продаваться по такой цене.

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Конечно, крахмал не вреден для человека, если только на него нет аллергии. Главная беда в том, что с помощью крахмала производители маскируют изначально некачественное сырье, придавая ему товарный вид.

Но и марку "Останкинское" эксперты не рекомендуют к употреблению. В этом твороге обнаружена плесень – причем данный показатель превышен в 24 раза. В "Искренне ваш" тоже найдена плесень, а также превышение нормы дрожжей в 340 раз. В 220 раз больше допустимого содержания дрожжей в твороге от "Милавы". У "Дмитровского молочного завода" также выявлено нарушение по этому пункту.

Впрочем, есть и хорошие новости: растительных жиров, а также антибиотиков, сальмонеллы и других вредных микроорганизмов в исследованных образцах не обнаружено, пишет "Царьград".

Николай ВИКТОРОВ
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