Производители нарушили нормы практически по всем показателям

На российских прилавках нет нормального творога. К такому шокирующему выводу пришли специалисты независимой экспертной организации "Росконтроль". Они проверили творог 9% жирности, произведенный на предприятиях "Останкинское", "Дмитровский молочный завод", "Домик в деревне", "Милава", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино", "Искренне Ваш". Ни один из образцов не получил одобрения экспертов.

Как оказалось, все, кроме, "Останкинского", имеют в своем составе крахмал, хотя на упаковке об этом не сказано. Но сказано и быть не может, ведь тогда эта продукция не сможет называться "творогом" и, соответственно, продаваться по такой цене.

Конечно, крахмал не вреден для человека, если только на него нет аллергии. Главная беда в том, что с помощью крахмала производители маскируют изначально некачественное сырье, придавая ему товарный вид.

Но и марку "Останкинское" эксперты не рекомендуют к употреблению. В этом твороге обнаружена плесень – причем данный показатель превышен в 24 раза. В "Искренне ваш" тоже найдена плесень, а также превышение нормы дрожжей в 340 раз. В 220 раз больше допустимого содержания дрожжей в твороге от "Милавы". У "Дмитровского молочного завода" также выявлено нарушение по этому пункту.

Впрочем, есть и хорошие новости: растительных жиров, а также антибиотиков, сальмонеллы и других вредных микроорганизмов в исследованных образцах не обнаружено, пишет "Царьград".