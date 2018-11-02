Трамп бросил вызов американскому госдолгу

Глава Белого дома намерен вытащить страну из долговой ямы

Дональд Трамп заявил в среду, что Соединенные Штаты уже начали процесс выплаты своего гигантского внутреннего долга. Будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал, что за 2 своих президентских срока он избавит Америку от этого бремени.

Между тем с момента вступления Трампа в должность президента задолженность страны выросла на $1,7 трлн и приблизилась к отметке $21,7 трлн, напоминает The Hill.

В 2018 финансовом году дефицит бюджета вырос на 17%, до $782 млрд, а в 2019 г., по прогнозам, он может превысить триллион долларов.

Политика Трампа, направленная на урезание социальных расходов и сокращение налогового бремени для богатых, вызвала жесткую критику у представителей демократической партии.

Аналитики подчеркивают, что способ, с помощью которого глава Белого дома собирается избавиться от госдолга, неясен, отмечает "Свободная пресса". Пока что администрация американского президента только увеличивает задолженность США, одновременно урезая налоговые поступления в бюджет и увеличивая расходы на вооружения.

Россия в августе 2018 г. сократила вложения в американские гособлигации до $14 млрд и выпала из числа крупнейших держателей госдолга США, напоминает РИА ФАН.

