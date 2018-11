Идею прекратить в США практику получения гражданства по праву почвы, т.е. рождения на американской территории, долго и упорно, но до сих пор безуспешно проталкивал в Конгрессе член Палаты представителей от штата Айова республиканец Стив Кинг. Он известен в Штатах своими расистскими высказываниями.

Вероятно, именно за его инициативу и зацепился действующий президент Дональд Трамп, объявивший на этой неделе, что намерен подписать указ, который отменит право для детей иностранцев – мигрантов, беженцев или тех, кто занимается "бэби-туризмом", – получать американское гражданство всего лишь на основании того, что они родились в США. Автора нынешнего политического шага главы Овального кабинета называет портал BuzzFeed News.

Как пишет издание, Кинг представлял свой законопроект о прекращении действия 14-й поправки к Конституции с 150-летней историей при каждом Конгрессе начиная с 2011 года. В последний раз он внес его в марте 2017-го, говорится в статье. Отмечается, что идею конгрессмена с каждым годом поддерживали все большее количество его коллег-республиканцев в Конгрессе США.

Wilders understands that culture and demographics are our destiny. We can't restore our civilization with somebody else's babies. https://t.co/4nxLipafWO