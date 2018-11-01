Инициативы поклонника неонацистских взглядов пришлись ко двору хозяину Белого дома

Идею прекратить в США практику получения гражданства по праву почвы, т.е. рождения на американской территории, долго и упорно, но до сих пор безуспешно проталкивал в Конгрессе член Палаты представителей от штата Айова республиканец Стив Кинг. Он известен в Штатах своими расистскими высказываниями.

Вероятно, именно за его инициативу и зацепился действующий президент Дональд Трамп, объявивший на этой неделе, что намерен подписать указ, который отменит право для детей иностранцев – мигрантов, беженцев или тех, кто занимается "бэби-туризмом", – получать американское гражданство всего лишь на основании того, что они родились в США. Автора нынешнего политического шага главы Овального кабинета называет портал BuzzFeed News.

Как пишет издание, Кинг представлял свой законопроект о прекращении действия 14-й поправки к Конституции с 150-летней историей при каждом Конгрессе начиная с 2011 года. В последний раз он внес его в марте 2017-го, говорится в статье. Отмечается, что идею конгрессмена с каждым годом поддерживали все большее количество его коллег-республиканцев в Конгрессе США.

Wilders understands that culture and demographics are our destiny. We can't restore our civilization with somebody else's babies. https://t.co/4nxLipafWO — Steve King (@SteveKingIA) 12 марта 2017 г.

По информации Axios, Трамп рассказал, что ему "все говорили" о необходимости конституционной поправки для принятия решения об отмене гражданства по праву рождения. При этом президент не говорил, с кем он мог обсуждать данный шаг.

Однако, как сообщает BuzzFeed, недавно Трамп встречался с Кингом в Белом доме. Конгрессмен в 2015-м написал колонку под названием "Приостановление гражданства по рождению не требует конституционной поправки". А во вторник, 30 октября, Кинг назвал гражданство по праву рождения "исторической ошибкой" и заявил, что предлагаемые Трампом новые меры смогут уничтожить "отвратительную туристическую индустрию родов" и положат конец "якорным младенцам", как их называют в США.

Напомним, что по приснопамятной поправке от 1868 г. благодаря "детям-якорям" легально "закрепиться" в Соединенных Штатах могут и целые их семейства.

