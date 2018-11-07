Пострадавшие вкладчики настаивают на создании специальной рабочей группы по урегулированию ситуации

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Союз вкладчиков России поддержал идею первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова о создании рабочей группы для помощи гражданам, которые лишились своих сбережения из-за отзыва у банков лицензии. Активисты направили письма депутатам Госдумы с просьбой разъяснить перспективы создания такого органа.
"Проблемы пострадавших вкладчиков действительно актуальны, не зря министр финансов обратил на них внимание", – отметил глава Союза вкладчиков Николай Николаев. По его словам, Силуанов согласился с тем, что граждане, потерявшие сбережения в банке "Югра" и других кредитных организациях, попали в сложную жизненную ситуацию. "У государства уже имеется опыт создания подобных комиссий, ведь в свое время власти разбирались с проблемами держателей валютной ипотеки. Очевидно, теперь на повестке дня наиболее остро стоит наш вопрос", – подчеркнул Николаев.
В конце октября Силуанов, комментируя пути решения проблемы пострадавших вкладчиков, предложил создать совместно с ЦБ и АСВ рабочую группу, которая рассмотрит данный вопрос и попробует найти ресурсы для помощи гражданам. Однако в Центробанке сочли создание данной структуры нецелесообразным, поскольку права клиентов банков и так достаточно защищены на законодательном уровне.
На защиту пострадавших вкладчиков встали эксперты. "Да, у нас закон оберегает часть вкладов, но есть же вклады больше, чем 1,4 млн руб., а самое главное, что сама система дальнейшей компенсации вкладчикам сложная и нервозная, – заявил член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов". "Кроме того, что тоже очень важно, люди теряют веру в финансовую систему страны, когда лишают лицензии такой топовый банк как "Югра". Куда же тогда вкладывать деньги, если такой банк закрывают? Наоборот, веру надо укреплять", – приводят "Аргументы недели" мнение сенатора.
Лицензия банка "Югра" была отозвана ЦБ в июле 2017 года. В сентябре 2018-го Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. Вкладчикам кредитной организации, входившей в топ-30 в РФ, было выплачено около 170 млрд руб., что стало самым крупным страховым случаем в истории банков РФ, напоминает "Утро". Между тем около 35 тысяч вкладчиков-превышенцев и юрлиц до сих пор не могут вернуть свои средства. Представители банка продолжают оспаривать законность действий регулятора.
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