Обнародование документов по "Югре" обернулось скандалами в ЦБ

Чтобы вывернуться, Центробанк может пожертвовать большими фигурами

Нервная ситуация сложилась в ЦБ. Спокойную жизнь регулятора нарушили публикации документов, которые никак не должны были стать общественным достоянием. Дело касается банкротства банка "Югра".

Ранее на сайте Союза вкладчиков РФ появился закрытый "План мер по предотвращению банкротства" и "Предписание" на доформирование резервов "Югры". Информация была тут же подхвачена СМИ и распространилась в Сети. А в Банке России, по данным Telegram-канала "Кролик с Неглинной", разразился скандал: еще бы, теперь все собственными глазами смогли убедиться, что регулятор намеренно топил "Югру".

В частности, на доформирование резервов ЦБ отвел руководству банка менее суток. План по предотвращению банкротства представлял собой отписку из пары пунктов, в одном из которых говорится о введении временной администрации. При этом из отчетов самого ЦБ следует, что банк "Югра" соблюдал все нормативы, да и с ресурсами на момент введения временной администрации у него было все в порядке – эти документы тоже обнародованы.

В итоге сейчас все силы ЦБ брошены на поиски "крота", который завелся в Банке России и портит его репутацию. В частности, специальная комиссия под руководством директора юридического департамента ЦБ А. Гузнова должна выяснить все обстоятельства утечки секретных документов и ликвидировать образовавшуюся "дыру", сообщает Telegram-канал "Кремлевский мамковед".

Лицензия банка "Югра" была отозвана ЦБ в июле 2017 года. В сентябре 2018-го Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

Вкладчикам кредитной организации, входившей в топ-30 в РФ, было выплачено около 170 млрд руб., что стало самым крупным страховым случаем в истории банков РФ. Между тем около 35 тысяч вкладчиков-превышенцев и юрлиц до сих пор не могут вернуть свои средства.