Лучше не давать денег взаймы и отложить принятие важных решений на вечер

А в народном календаре 17 июля – день Андрея Наливы, поскольку раньше к этому дню уже наливались овсяные колосья. Православные же чтут память иконописца Андрея Рублева. В этот день люди очень ждали дождя, потому что считалось, что такая погода будет благоприятна для урожая.

Что нельзя делать 17 июля

Нельзя оставлять детей одних, даже совсем ненадолго. Это может грозить большим испугом.

Лучше не ругаться и не сквернословить. Такое поведение может стать причиной серьезных проблем в личной жизни.

Серьезные покупки следует совершить в другой день, есть риск, что они не принесут радости.

Уборка, а в особенности стирка и чистка обуви также под запретом – это грозит неудачей в дороге.

Ни в коем случае нельзя брать или давать деньги в долг. Иначе вы обрекаете себя на финансовые трудности.

Что можно делать 17 июля

Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведенные в этот день, будут успешны.

Большую часть времени посвятите работе – результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.

Если девушка хочет выйти замуж, ей нужно приготовить овсяный кисель и съесть его полностью.





Приметы на 17 июля

Большое число облаков говорит о том, что скоро потеплеет.

Если на деревьях в этот день начинают появляться первые желтые листья, значит осень будет ранней.

Если куры укрываются от дождя – плохая погода будет долгой.

Обилие лесных ягод сулит холодную и долгую зиму.





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