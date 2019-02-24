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Назван предотвращающий развитие рака продукт

Фото: www.globallookpress.com
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При его употреблении риск появления опухоли снизился на 79%

Чеснок, репчатый лук и лук-порей значительно снижают риск развития рака толстой кишки. К такому выводу пришли китайские ученые.

В эксперименте приняли участие 833 больных и столько же здоровых людей. Специалисты сравнивали их самочувствие, учитывая пол и рацион питания.

Оказалось, что у тех, кто употреблял лук вероятность развития рака снижалась на 79%. Об этом говорится в статье, опубликованной в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.

Ученые подчеркнули, что в этом продукте содержатся соединения, которые активно борются с развитием опухоли.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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