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Чеснок, репчатый лук и лук-порей значительно снижают риск развития рака толстой кишки. К такому выводу пришли китайские ученые.
В эксперименте приняли участие 833 больных и столько же здоровых людей. Специалисты сравнивали их самочувствие, учитывая пол и рацион питания.
Оказалось, что у тех, кто употреблял лук вероятность развития рака снижалась на 79%. Об этом говорится в статье, опубликованной в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.
Ученые подчеркнули, что в этом продукте содержатся соединения, которые активно борются с развитием опухоли.
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