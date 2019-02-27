Тайны Нибиру раскрыли

"Звезда смерти" находится намного ближе к Солнцу, чем считалось ранее

Ученые из Калифорнийского технологического института, которые допускают существование Нибиру, продолжают свои исследования. Они уже несколько лет пытаются найти загадочную девятую планету нашей Солнечной системы и недавно пришли к выводу, что она относится к классу сверхземель, а не к газовым гигантам.

Специалисты в своей новой работе, опубликованной на сайте arXiv.org, проанализировали движение транснептуновых тел, за которыми якобы и прячется планета Х, и выяснили, что она наклонена на 15-25 градусов и находится на орбите с расстоянием в 400-800 астрономических единиц (одна а.е. равна 149 500 000 км). Более того, Нибиру в 5-10 раз тяжелее Земли.

Вероятно, исследователи получили эти данные благодаря фотографиям неба, которые они сделали в 2018-м году с помощью телескопа Субару на Гавайских островах. Ученые надеются, что им удастся узнать точное местоположение Нибиру благодаря этим снимкам в ближайшее время. Они считают, что планета Х вполне реальна, так как целый ряд карликовых планет и астероидов в поясе Койпера странно двигаются. Этому может способствовать лишь гравитация огромной планеты.