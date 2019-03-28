Марс превратился в пустыню недавно

Планета была богата водой

Ученые проанализировали изображения 200 пересохших русел и данные с марсохода Curiosity, который сделал фотографии почвы. Выяснилось, что края круглой гальки были обточены водными потоками.

Также специалисты выяснили, что водоемы исчезли с Марса не так уж и давно – менее одного миллиарда лет назад. До этого черные потоки создали в породах глубокие каналы – именно их видно на спутниковых снимках.

По данным ученых, примерно 3,7 миллиарда лет назад атмосфера Красной планеты значительно истончилась и получала мало солнечного света – в таких условиях вода быстро испарилась, а поверхность планеты превратилась в безжизненную пустыню.

Однако последнее исследование внесла изменения в эту теорию. Вода сохранялась на Марсе значительно дольше, чем принято было считать, сообщает Science Advances.

Сильные течения сохранялись вплоть до того момента, как климат Марса полностью высох. Это указывает на сильный парниковый эффект, при котором дневные температуры поднимались выше точки замерзания.

Значит, реки иссякали постепенно: их протяженность сокращалась, но потоки оставались все такими же полноводными. Ученые предположили, что климат на Марсе колебался между сухими и влажными циклами, но что способствовало их смене, до сих пор остается неизвестным.

Также сложно сказать, как тонкая атмосфера поддерживала осадки, необходимые для наполнения водоемов.