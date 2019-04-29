Антибиотики оказались неэффективными

Ключ к здоровью нации - вакцинация

Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням у детей академик РАН Юрий Лобзин заявил, что для лечения целого ряда вирусных заболеваний антибиотики бесполезны.

"Есть вирусные инфекции (полиомиелит, корь, паротит, ветряная оспа), которые не имеют специфического противовирусного лечения. В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству – неэффективность антибиотиков. Наиболее эффективным направлением в борьбе с инфекциями является вакцинопрофилактика", -

сказал академик на встрече со студентами и преподавателями Алтайского государственного медицинского университета в Барнауле.

Лобзин напомнил, что, по данным ВОЗ, в ХХ веке за счет вакцинопрофилактики продолжительность жизни людей увеличилась на 30 лет. По словам специалиста, эпидемиологические меры, такие, как гигиена и санитария, не могут полностью искоренить инфекцию.

Ранее в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог и аллерголог Георгий Викулов заявил, что в России слишком много людей занимается самолечением в случае инфекционных заболеваний.

Он отметил, что, по неофициальным данным, в пик сезонных инфекций показатель самостоятельно лечащихся больных в ряде регионов достигает 60%, что совершенно недопустимо. Доктор подчеркнул, что к эпидемическому сезону нужно готовиться заранее и делать прививки.