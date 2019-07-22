Глобальное потепление подарило неожиданную находку

Загадочный Непал привлекает не только альпинистов и любителей легенд о Шамбале, но и инопланетян из далеких уголков галактики.

Сообщения о том, что в Гималаях видели НЛО, регулярно появляются в различных изданиях. Недавно известный исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, разглядывая карты популярного интернет-сервиса, обнаружил, что подо льдом в горах начали проступать очертания огромного летательного аппарата инопланетян.

По оценкам уфолога, ширина объекта равна 30 м. Дегтерев считает, что летающая тарелка находится в леднике достаточно давно и утверждает, что тайна пришельцев раскрылась примерно 2 года назад из-за таяния снега.

"Интересно было бы взглянуть на него с воздуха, хотя бы из вертолета. Такая удивительная вещь и ее легко можно найти, при определенном желание, конечно", -

мечтательно написал Валентин на своей страничке в Сети (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Ранее СМИ сообщили, что другой известный уфолог – Скотт Уоринг – заметил рядом с Солнцем огромное НЛО. Официальных комментариев от NASA тогда не последовало.