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Загадочный Непал привлекает не только альпинистов и любителей легенд о Шамбале, но и инопланетян из далеких уголков галактики.
Сообщения о том, что в Гималаях видели НЛО, регулярно появляются в различных изданиях. Недавно известный исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, разглядывая карты популярного интернет-сервиса, обнаружил, что подо льдом в горах начали проступать очертания огромного летательного аппарата инопланетян.
По оценкам уфолога, ширина объекта равна 30 м. Дегтерев считает, что летающая тарелка находится в леднике достаточно давно и утверждает, что тайна пришельцев раскрылась примерно 2 года назад из-за таяния снега.
"Интересно было бы взглянуть на него с воздуха, хотя бы из вертолета. Такая удивительная вещь и ее легко можно найти, при определенном желание, конечно", -
мечтательно написал Валентин на своей страничке в Сети (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Ранее СМИ сообщили, что другой известный уфолог – Скотт Уоринг – заметил рядом с Солнцем огромное НЛО. Официальных комментариев от NASA тогда не последовало.
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