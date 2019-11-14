Однако чтобы рассмотреть планету смерти, понадобится много времени и сил

Телескоп TESS видел упрямо скрывающуюся от человеческих глаз загадочную планету Х. Однако чтобы расшифровать данные иностранного устройства, нужны терпение, время и силы.

Небесное тело смоделировали американские и венгерские исследователи. По их версии, Нибиру обладает видимой звездной величиной 19-24, говорится в статье Science Alert.

При этом известно, что таинственная незнакомка не пересекают участок между сильнейшим телескопом и Солнцем. Но ученые не теряют надежды, ведь оборудование работает непрерывно.

Сложив все изображения TESS, можно сделать ярче далекие объекты, в том числе девятую планету, приближением которой пугают уфологи. Правда, в последнее время их предостережения стихли.