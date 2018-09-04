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Соловьев открестился от "товарища Сталина"

Фото: Интерпресс/ТАСС
Телеведущий опроверг слухи о том, что у них один кутюрье на двоих

Шутки о том, что одежду известному шоумену шьют в секретных кремлевских пошивочных цехах, которые обслуживали еще самого вождя народов, судя по всему, порядком ему поднадоели. Поэтому ведущий устроил сеанс разоблачения напрасных слухов, касающихся его нарядов.

В своем Twitter-аккаунте Владимир Соловьев опубликовал видеоролик, в котором раскрыл народу всю правду. Он рассказал о том, что многие зрители думают, будто пиджаки ему заказывают в "ателье имени товарища Сталина". После этого он снял с себя китель и продемонстрировал на камеру ярлык производителя.

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"Нигде ни товарища Сталина, ни товарища Ким Ир Сена", – заключил журналист.

После этого, пародируя интонации Иосифа Виссарионовича, он также отметил, что его одежда была сшита в европейской стране. В конце своего выступления ведущий попросил комментаторов быть поаккуратнее в выборе выражений.

Подписчикам соловьевского аккаунта шутка не понравилась. "Не смешно, мерзко и пошло косить под убийцу", – написал один из пользователей. Впрочем, наверняка Соловьев придерживается иного взгляда на личность Сталина. А даже если нет, эпатировать публику скандальными сравнениями и образами – это фирменный стиль ведущего. Так что вполне возможно, что он и рассчитывал на столь бурную негативную реакцию.

Некоторые же пользователи социальной сети справедливо отметили: по большому счету никому нет дела до того, что надето на Соловьеве и в какой стране это производится. Ведущий, кажется, подхватил звездную болезнь и манию величия, раз предполагает столь огромный интерес к своей персоне.

Андрей ФИЛАТОВ
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