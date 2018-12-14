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Устроивший теракт в Страсбурге застрелен

Полиция ликвидировала злоумышленника

Страсбургский стрелок Шериф Шекатт вечером 13 декабря был убит в ходе полицейской операции.

О ликвидации преступника в одном из южных кварталов Страсбурга сообщил телеканал BFM, ссылаясь на источник, близкий к расследованию.

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По данным источника, полиция открыла огонь после того, как Шекатт начал стрелять по стражам правопорядка. Три человека погибли, 12 были ранены во вторник, 11 декабря, когда террорист расстрелял рождественскую ярмарку, напоминает Пятый канал.

Валентина МАЙОРОВА
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