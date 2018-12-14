Во Франции предотвратили теракт

Протесты "желтых жилетов" могли перерасти в бойню

В середине ноября правоохранительные органы Франции арестовали членов террористической ячейки, готовивших нападение на одной из демонстраций движения "желтых жилетов".

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер рассказал об этом в эфире радио Europe1. Он напомнил, что в субботу, 15 декабря, в Париже пройдет пятая манифестация протеста и призвал участников акции быть ответственными. Министр подчеркнул, что хотел бы, чтобы полиция занималась своим делом вместо наведения порядка на демонстрациях.

С 17 ноября во французских городах идут акции протеста против повышения цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. Число погибших, по последним данным, достигло шести человек.