Секс-скандал отменяется: в "Росгеологии" расставили все точки над i

В компании заявляют, что у подчиненных нет претензий к уволенному топ-менеджеру

Крупный секс-скандал с участием первого замдиректора стратегического предприятия "Росгеология" Руслана Горринга оказался всего лишь слухами. Об этом журналистам сообщили представители компании.

"В течение 28 января внутри холдинга проводилась проверка появившихся в СМИ фактов на видео. В частности, относительно лиц, речь о которых, возможно, шла на видеокадрах. В рамках проверки озвученное не подтвердилось", – сказано в сообщении "Росгеологии", которое приводит ТАСС.

По словам официального представителя компании Антона Сергеева, проверка касалась фактов сексуальных домогательств, увольнений и разглашения коммерческой информации. "Все это было некой мужской бравадой перед аудиторией", – заявил Сергеев.

Он также уточнил, что решение об увольнении Горринга было принято внутри холдинга, а не представителями Минприроды. Выговор руководителю компании Роману Панову объявлен не был.

Между тем в Сети появились слухи о скандальном прошлом уволенного сотрудника. По сведениям издания Daily Storm, настоящие ФИО Руслана Израиловича Горринга – Руслан Магомедович Ганижев. В 2011 г. он работал помощником председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина. По некоторым данным, вместе со своим шефом Ганижев был задержан по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 5 млн 250 тыс. руб., сообщало издание "Взгляд".

В правоохранительных органах рассказали, что год спустя в Ингушетии Ганижев получил новый паспорт и права на фамилию Горринга. Согласно официальной информации на сайте "Росгеологии", в 2011-2014 гг. Горринг занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. Однако не исключено, что в реальности его жизнь протекала более насыщенно.

Ответ на вопрос, как человек с таким прошлым мог оказаться на руководящей должности в крупной государственной компании, дает изучение биографии его шефа, генерального директора и председателя правления АО "Росгеология" Романа Панова. Панов и Ганижев-Горринг родились в 1978 году. По слухам, оба учились в Московском суворовском военном училище, после чего оба окончили Военный университет Министерства обороны РФ.

Несколько лет назад Горринг был одним из участников переговоров между Россией и ЮАР по разработке нефтегазовых месторождений. С ЮАР же активно сотрудничал Панов на предыдущем месте работы – в "Норильском никеле". Возможно, именно суворовско-студенческое братство помогло Ганижеву-Горрингу построить карьеру.

Вероятно, ощущение привилегированности своего положения и полной безнаказанности объясняет хамскую манеру поведения человека, похожего на Горринга, во время стрима (герой скандального ролика играл в многопользовательскую онлайн-игру PUBG и комментировал процесс на видео).

На разлетевшихся по интернету кадрах предполагаемый сотрудник "Росгеологии", используя исключительно нецензурную лексику, рассказывает другим игрокам о своих многочисленных сексуальных контактах с подчиненными. Кроме того, он бахвалится тем, что "среди урок жил" и "умеет фильтровать", а также хвастается знакомством с главой "Новатека" Леонидом Михельсоном, которого журнал Forbes в 2016-2017 гг. называл самым богатым человеком России с состоянием в $14,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что после разразившегося скандала "Росгеология" уволила первого замгендиректора. Сам участник скандала списал утечку видео на сведение личных счетов.

"Без обид. Это пусть будет на совести этих людей. Вы спросите любого в компании, сколько я сделал для компании и сколько сил положил. Не смогли найти в работе коррупционного. Осталось залезть в личное пространство в личное время и красиво упаковать",

– цитирует его заявление радиостанция "Говорит Москва".