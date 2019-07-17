Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
В Белоруссии арестованы два сотрудника компании "Пиро Росс"
из Сергиева Посада. На граждан РФ возложили ответственность за чрезвычайное
происшествие на салюте в честь Дня независимости республики. Об этом сообщили в
посольстве России.
Представители дипломатической миссии продолжают оказывать арестованным гражданам необходимую консульскую помощь, передает "Интерфакс".
Во время салюта по случаю дня независимости Белоруссии 3 июля произошел трагический инцидент. Пиротехнические снаряды начали взрываться очень близко к земле, из-за чего собравшиеся на салют минчане получили осколочные ранения и ожоги. В результате погибла пожилая женщина, еще 10 человек пострадали.
На следующий день в белорусской столице задержали двух представителей российской компании – поставщика фейерверков, которые занимались организацией салюта. По мнению следствия, они могли неправильно подготовить снаряды к запуску, в результате чего некоторые из них разорвались почти над землей.
Киев окончательно запутался в географических реалиях
Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия