Двум пиротехникам из Подмосковья предъявили обвинения

В Белоруссии арестованы два сотрудника компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада. На граждан РФ возложили ответственность за чрезвычайное происшествие на салюте в честь Дня независимости республики. Об этом сообщили в посольстве России.



Представители дипломатической миссии продолжают оказывать арестованным гражданам необходимую консульскую помощь, передает "Интерфакс".

Во время салюта по случаю дня независимости Белоруссии 3 июля произошел трагический инцидент. Пиротехнические снаряды начали взрываться очень близко к земле, из-за чего собравшиеся на салют минчане получили осколочные ранения и ожоги. В результате погибла пожилая женщина, еще 10 человек пострадали.

На следующий день в белорусской столице задержали двух представителей российской компании – поставщика фейерверков, которые занимались организацией салюта. По мнению следствия, они могли неправильно подготовить снаряды к запуску, в результате чего некоторые из них разорвались почти над землей.