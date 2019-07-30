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Установлены причины пожара в лагере "Холдоми"

Прокуратура выявила массовые нарушения

Полное отсутствие контроля соответствующих органов над работой детского лагеря "Холдоми" установили сотрудники прокуратуры Хабаровского края. Проведенная проверка показала, что были нарушены не только правила пожарной безопасности. К трагедии привела общая халатность, заявил представитель прокуратуры региона Слава Когай.

"Детей в возрасте 10-11 лет (поселили) в палаточный городок. А это район, приравненный к Крайнему Северу, резкие перепады температуры, дожди. Но ни специалисты Роспотребнадзора, ни другие органы не посмотрели соблюдение температурного режима. Дождь, дети намокли, где им сушиться? Вот и нашли выход: дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии", – сообщил Когай порталу "Губерния".

Пожар, вспыхнувший в ночь на 23 июля в палатке, где жили дети, привел к гибели 4 ребят, 8 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Директор лагеря и глава отдела ГУ МЧС по Хабаровскому краю арестованы.

Николай ВИКТОРОВ
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