Установлены причины пожара в лагере "Холдоми"

Нибиру
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Полное отсутствие контроля соответствующих органов над работой детского лагеря "Холдоми" установили сотрудники прокуратуры Хабаровского края. Проведенная проверка показала, что были нарушены не только правила пожарной безопасности. К трагедии привела общая халатность, заявил представитель прокуратуры региона Слава Когай.
"Детей в возрасте 10-11 лет (поселили) в палаточный городок. А это район, приравненный к Крайнему Северу, резкие перепады температуры, дожди. Но ни специалисты Роспотребнадзора, ни другие органы не посмотрели соблюдение температурного режима. Дождь, дети намокли, где им сушиться? Вот и нашли выход: дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии", – сообщил Когай порталу "Губерния".
Пожар, вспыхнувший в ночь на 23 июля в палатке, где жили дети, привел к гибели 4 ребят, 8 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Директор лагеря и глава отдела ГУ МЧС по Хабаровскому краю арестованы.
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