Пожары в Сибири угрожают экологии по всей стране

К тушению огня привлекли военную авиацию и шаманов

Огонь в лесах Сибири и Дальнего Востока представляет реальную опасность не только для жителей региона, но и всей России. По мнению специалистов, последствия для экологии и даже климата могут быть крайне негативными.

"Загрязнение атмосферы большим количеством продуктов горения при крупных пожарах может приводить к крупным экологическим и климатическим последствиям",

– цитирует ТАСС главного научного сотрудника ВНИИ противопожарной обороны МЧС РФ Ирэка Хасанова.

В частности, в атмосферу попадает большое количество оксида и диоксида углерода. Кроме того, плотный дым затрудняет движение атмосферных масс, и дождевые облака, которые могли бы очистить воздух и помочь пожарным справиться с пламенем, не могут пробиться в регион.

Сейчас к тушению привлечены авиационные силы Минобороны. В Эвенкийский район из Красноярска вылетели два военных транспортника Ил-76, каждый способен нести по 42 т воды.

Плюс к делу подключились шаманы. По словам представителя коренных малочисленных народов Югры Тимофея Молданова, народные специалисты уже начали обряды по вызову обильных осадков:

"Вот-вот пойдут (дожди в Сибири). Обряды мы начали, чтобы они пошли. К нам (шаманам из Югры) подключились шаманы других народов. Среди них ненцы, долганы, мари, коми, якуты. Сегодня и завтра будем проводить ритуалы", – передает ТАСС.

По последним данным, огнем в России охвачено 3 млн га леса. Дым ощущается уже на территории Казахстана и Монголии, сообщает "Пятый канал".