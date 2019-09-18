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Каким знакам зодиака повезет в октябре

Каким знакам зодиака повезет в октябре
Фото: www.globallookpress.com
Составлен подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2019 года

Каким знакам зодиака повезет в октябре? О том, чего ждать от второго месяца осени, специально для читателей "Утра" рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко. 

Овен

Овнам в начале месяца работа принесет одно удовольствие и неплохой бонус, поэтому лучше всего заняться именно деловыми вопросами. А к середине месяца стоит подумать о своих близких, встречи с ними принесут заряд бодрости и энергии, все неурядицы и барьеры в коммуникации между вами исчезнут. Возможно, вы даже встретите свою любовь. Будьте активны и смело приступайте к воплощению своих планов в жизнь, удача будет сопутствовать вам во всем.

Телец

Тельцам понедельник и вторник не принесут что-то нового, они будут заняты больше обычными рабочими и домашними делами. В среду или четверг им нужно постарайться поговорить с начальством насчет отпуска, так как пятница и выходные – лучшие для поездки за границу.

Удачные дни – среда, воскресение.

Близнецы

Близнецам стоит начало недели посвятить отдыху и физическому развитию. В среду и четверг наступит время вспомнить о своих рабочих обязанностях, которых накопилось немало. Пятница принесет небольшое расслабление, но больше удовольствие они получат от выходных, проведенных в компании семьи.

Удачные дни – вторник, пятница.

Рак

Раки в понедельник и вторник будут так заняты домашними делами, что даже не хватит времени на что-то другое. В середине недели появится немного свободы действий, и Раки смогут немного побаловать себя. В пятницу и выходные им нужно готовиться к интеллектуальной работе и множеству встреч.

Удачные дни – среда, суббота.

Лев

У Львов с началом недели ритм жизни изменится. До четверга они постоянно будут в движении. Их ждут постоянные деловые встречи, переговоры и звонки. Поэтому место отдыху не найдется. В пятницу все слегка изменится, и Львы займутся больше насущными проблема, а выходные им как раз стоит выбраться загород и набраться сил.

Удачные дни – понедельник, воскресение.

Дева

В понедельник и вторник у Дев отлично получится заниматься практичными и материальными делами. В среду и четверг лучше всего посвятить себя работе с документами, а все встречи и переговоры назначать на пятницу. Выходные им стоит провести тихо в домашней обстановке.

Удачные дни – четверг, воскресение.

Весы

Весам начало недели стоит посвятить себе и красоте. Нужно немного побаловать себя, поскольку уже в среду и четверг придется взять шефство над коллегами, пока не приедут непосредственные начальники. В пятницу можно смело ждать повышения или прибавки к зарплате, ну а в выходные, конечно, это стоит отметить.

Удачные дни – понедельник, суббота.

Скорпион

Фортуна будет на стороне Скорпионов, особенно, когда дело касается карьеры. Если они ищут работу, стоит немного поднажать – и работа мечты не заставит себя долго ждать. Но и на текущем месте работы Скорпионы не раз окажутся в центре внимания с самой лучшей стороны, у них появятся пробивные способности и возможность заключить договор на выгодных условиях или успешно презентовать свой проект.

Удачные дни – вторник, четверг. 

Стрелец

Стрельцам в понедельник и вторник стоит заняться здоровьем – даже если они не больны, все равно надо пройти профилактику. В середине недели придется немного приложить усилия в плане работы, но уже к пятнице Стральцы смогу немного разгрузиться. Выходные лучше провести в театре и на выставке.

Удачные дни – вторник, воскресение.

Козерог

Козерогам в начале месяца нужно поставить на первое место именно работу, и тогда крупно повезет. Деловые качества помогут им завершить дела в лучшем виде, а также наметить гениальный план действий на ближайшее будущее. Середина месяца может стать началом для грандиозного проекта.

Удачные дни – среда, четверг. 

Водолей

Водолеям в октябре повезет в личной жизни и реализации интересов, хотя и деловая сфера ничем не огорчит. Выпадет много интересных возможностей отправиться в путешествие, обзавестись интересными знакомствами, начать новую романтическую историю. Насыщенные позитивом октябрьские дни придадут Водолеям необходимый заряд вдохновения.

Удачные дни – среда, суббота. 

Рыбы

Рыбы до среды будут заняты чисто финансовыми делами. Это отлично время, чтобы обратиться в банк или к родственникам, если понадобятся деньги. В четверг и пятницу им нужно больше налегать на общественную работу или политику. В выходные стоит попробовать расширить свой круг знакомств.

Лина ОРТМАН
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