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Просто туристы: в США объяснили попытку дипломатов попасть в Северодвинск

Просто туристы: в США объяснили попытку дипломатов попасть в Северодвинск
Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне не увидели проблемы в том, что их высокопоставленные военные захотели посетить режимный объект в РФ без разрешения

"Нормальной активностью" назвали в США поездку американских военных атташе в закрытый российский город Северодвинск, где расположен стратегический испытательный полигон. По словам пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс, дипломаты колесили по России просто как туристы:

"Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности", – сказала Росс РИА "Новости".

Помогла ли эта поездка американцам разгадать русскую душу, не известно. А вот российская сторона коллег явно не поняла: зачем военные атташе оформляли документы на поездку в Архангельск, если поехали в Северодвинск?

Военных дипломатов США задержали на станции Северодвинск 14 октября. По документам они были на мероприятии в Неноксе, а потом должны были отправиться в Архангельск. 

Николай ВИКТОРОВ
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