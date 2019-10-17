Американцам грозит штраф 5 тыс.рублей или выдворение из России

Москва подготовила ноту протеста в связи с тем, что официальные представители Вашингтона пытались проникнуть в режимный город Северодвинск без разрешения. Об этом сообщили в МИД РФ.

В понедельник, 14 октября, при проверке документов пассажиров, прибывших на поезде на станцию Северодвинск, правоохранители обнаружили граждан США, работающих в военном ведомстве при дипмиссии Вашингтона в РФ. Американцы заявили, что имеют разрешение на поездку. Однако оказалось, что они врут.

"Поездка была согласована, но пункт назначения был Архангельск, а они каким-то образом оказались около Северодвинска", – рассказал РИА "Новости" замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Подобное административное нарушение грозит иностранцам штрафом в размере 2-5 тыс.руб., сообщает НСН. Возможно и выдворение из страны. Сейчас военные США отпущены, поскольку на них распространяется дипломатический иммунитет, но ведется расследование.

Не исключено, что американцы действительно случайно сели не на тот поезд в Неноксе и заблудились. В этом случае в МИД РФ готовы подарить посольству США карту страны, сообщает телеканал "360".