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Сервисный центр МКБ открылся в Смоленске

Сервисный центр МКБ открылся в Смоленске
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Обслуживание местных клиентов банка теперь будет гораздо удобнее

Московский кредитный банк (МКБ) открыл в Смоленске региональный сервисный центр. В первую очередь там начал работать отдел открытия и сопровождения счетов управления сопровождения пассивных операций. Так что открыть счет, внести изменения и завести профиль клиента в автоматизированной банковской системе (АБС) теперь можно в ускоренном режиме по скан-копиям.

В скором времени в Смоленском сервисном центре МКБ начнется сопровождение и учет расчетно-кассовых операций юридических и физических лиц, операций с банковскими картами, кредитных и депозитных операций, расчетных счетов и транзакционных комиссий, а также валютный контроль, подготовка справок и ответов на запросы.

"Релокация операционной функции позволит нам снизить стоимость операционного сопровождения при увеличении объемов бизнеса, расширить наше региональное присутствие", – подчеркнул заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.

Он напомнил, что Смоленск находится всего в 400 км от Москвы и является административным центром Смоленской области, которая граничит непосредственно со столичным регионом. Кроме того, пояснил Путятинский, при выборе места для запуска первого регионального сервисного центра МКБ значительную роль сыграло наличие в Смоленске более 15 государственных вузов, среди которых Смоленский госуниверситет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и др.

ПАО "Московский Кредитный Банк" работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц.

Николай ВИКТОРОВ
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