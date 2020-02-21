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Красную икру отвергли во всем мире

Красную икру отвергли во всем мире
Фото: pixabay.com
Есть рыбьи внутренности согласны только граждане бывшего СССР

Красная икра считается деликатесом исключительно у россиян, украинцев и белорусов. Об этом заявил глава информагентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, никому другому в мире икра лососевых пород рыб не нужна.

"Все в мире считают это ливером, то есть внутренностями рыбными", – пояснил чиновник в эфире радио "Говорит Москва".

Поэтому американцы сбывают красную икру, произведенную на Аляске, по бросовым ценам на Украину и в Белоруссию. Причем, поскольку в США заинтересованы именно в рыбе, а не икре, то там не следят за качеством икринок и их "вызреванием", поэтому такой продукт не имеет нерестовых изменений, то есть менее вкусный и полезный.

Ранее эксперты доказали, что блюда с красной икрой положительно влияют на потенцию. 

О том, как правильно выбирать красную икру, "Утро" уже рассказывало.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Да что с них взять, с убогих..Разве что икру.
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