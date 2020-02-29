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Пятеро россиян могли заразиться коронавирусом в "Шереметьеве"

Пятеро россиян могли заразиться коронавирусом в "Шереметьеве"
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Их отправили в инфекционную больницу для сдачи анализов

Пятерых россиян госпитализировали из столичного аэропорта после того, как они пообщались с иранцем, зараженным смертельно опасной эпидемией. CODIV-19 у них не выявили.

Пациентам провели комплекс лечебно-диагностических мероприятий, они сдали все анализы и получили отрицательный результат. Таким образом, случаев заражения коронавирусом в Москве все еще не выявлено.

Иранец, у которого еще на территории Китая выявили заболевание, летел из Шанхая в Тегеран с пересадкой в столице России. Он во время транзита находился в терминале D аэропорта "Шереметьево", пишет "Московский Комсомолец". 

Напомним, что в мире коронавирусом заражено более 83 тысяч человек, скончалос порядка 2,8 тысяч. Случаи заболевания были зафиксированы в Литве, Белоруссии и Новой Зеландии. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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