Погибло 43 человека

Жители иранского города Бендер-Аббас сожгли местную больницу, куда привезли 10 заболевших вирусом из КНР. В результате пожара погибло 43 пациента.

В сети появились кадры полыхающего здания, однако о жертвах трагедии пока ничего не известно, сообщает телеканал Iran International.

Напомним, что в настоящий момент на территории Ирана коронавирусом заражено 593 человека. Всего в мире от заболевания страдает почти 84 тысячичеловек.