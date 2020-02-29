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Разъяренная толпа сожгла больницу с заложниками коронавируса

Погибло 43 человека

Жители иранского города Бендер-Аббас сожгли местную больницу, куда привезли 10 заболевших вирусом из КНР. В результате пожара погибло 43 пациента.

В сети появились кадры полыхающего здания, однако о жертвах трагедии пока ничего не известно, сообщает телеканал Iran International.

Напомним, что в настоящий момент на территории Ирана коронавирусом заражено 593 человека. Всего в мире от заболевания страдает почти 84 тысячичеловек

Полина ЛЕДОВСКИХ

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