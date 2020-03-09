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"Воевали не за тех": русские блогеры заставили итальянцев рыдать

"Воевали не за тех": русские блогеры заставили итальянцев рыдать
Фото: Кадр из фильма "Битва за Севастополь" (2015)
Жители страны, пораженной коронавирусом, посмотрели фильм "Битва за Севастополь"

Российские блогеры заставили плакать жителей Италии. Ребята показали зарубежным зрителям несколько отрывков из фильмов о Второй мировой войне, в том числе часть картины "Битва за Севастополь". Итальянцы не смогли сдержать слез и признали, что воевали не на той стороне.

"У вас действительно много достойных фильмов о войне. Это как раз и есть правда, далёкая от того, что мы видели в школьных учебниках", – поделились своими впечатлениями зрители.

Они признались, что раньше никогда не смотрели на самую кровопролитную войну в истории с такой стороны. Одна из пар даже задалась вопросом,почему на родине так мало драм о тех годах, и ответила себе сама: потому что воевали не на той стороне, пишет телеканал "Царьград".

Между тем, вокруг празднования 75-ой годовщины победы в Великой отечественной войне не утихают политические споры. Украина отказалась отмечать День победы и призывает подумать об этом же лидеров других стран. Экс-министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин объяснил, что Путин может попробовать с европейскими президентами и прийти к договоренностям, о которых Украину не проинформируют.

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

антибандера
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Украина, Украина, бандеровская ты <цензура>. Слава Усраине, хероям в срало!
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