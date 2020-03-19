Россиянам советуют запастись терпением еще на месяц

Объявленная 11 марта пандемия коронавируса не продержится долго, обнадежил один из самых медийных российских докторов Александр Мясников. Россиянам нужно потерпеть до середины апреля, а потом китайская пандемия начнет затихать.

Больше просто-напросто ни человеческая психика, ни экономика не выдержат, пояснил медик. Он объяснил цикличность коронавирусов, которых существует сотни. Человеку с декабря 2019 г. страшны шесть.

"Вспышка вируса всегда бывает. Ни одного, так другого. Сейчас пойдет на спад, летом мы забудем. Осенью опять будет коронавирус. Наверное, будет", – предупредил Мясников в эфире "Соловьев. Live", что коронавирус вызывает, в том числе, банальную ОРВИ.



По его словам, ситуация сильна раздута СМИ, которые распускают "зловредные слухи". Однако скоро инфекция "сойдет на нет, и средства информации о ней забудут". Число же больных в России, по мнению телеведущего, незначительно, учитывая, что в сезон простуд обычным гриппом страдает гораздо больше людей.

Из-за всеобщей истерии, которая возникла практически на пустом месте, телеведущий даже придумал термин "бумажная пандемия". Он означает, что ситуация с вирусом COVID-19 очень преувеличена. На этом фоне его восхищает реакция столичных властей. Они оперативно приняли необходимые меры и не стали идти на поводу у паникеров, которым Мясников дал дельный совет.

"Надо проявлять максимальное спокойствие", – заверил специалист.

В феврале Александр Мясников нашел коронавирусную инфекцию полезной для россиян.