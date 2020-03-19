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Скоро конец: когда отступит коронавирус

Скоро конец: когда отступит коронавирус
Фото: Xiao Yijiu/XinHua/www.globallookpress.com
Россиянам советуют запастись терпением еще на месяц

Объявленная 11 марта пандемия коронавируса не продержится долго, обнадежил один из самых медийных российских докторов Александр Мясников. Россиянам нужно потерпеть до середины апреля, а потом китайская пандемия начнет затихать.

Больше просто-напросто ни человеческая психика, ни экономика не выдержат, пояснил медик. Он объяснил цикличность коронавирусов, которых существует сотни. Человеку с декабря 2019 г. страшны шесть.  

"Вспышка вируса всегда бывает. Ни одного, так другого. Сейчас пойдет на спад, летом мы забудем. Осенью опять будет коронавирус. Наверное, будет", – предупредил Мясников в эфире "Соловьев. Live", что коронавирус вызывает, в том числе, банальную ОРВИ. 

По его словам, ситуация сильна раздута СМИ, которые распускают "зловредные слухи". Однако скоро инфекция "сойдет на нет, и средства информации о ней забудут". Число же больных в России, по мнению телеведущего, незначительно, учитывая, что в сезон простуд обычным гриппом страдает гораздо больше людей.  

Из-за всеобщей истерии, которая возникла практически на пустом месте, телеведущий даже придумал термин "бумажная пандемия". Он означает, что ситуация с вирусом COVID-19 очень преувеличена. На этом фоне его восхищает реакция столичных властей. Они оперативно приняли необходимые меры и не стали идти на поводу у паникеров, которым Мясников дал дельный совет.

"Надо проявлять максимальное спокойствие", – заверил специалист. 

В феврале Александр Мясников нашел коронавирусную инфекцию полезной для россиян. 

Ксения АНДРЕЕВА

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