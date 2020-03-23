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В Чехии нашли панацею от COVID-19

В Чехии нашли панацею от COVID-19
Фото: Dalibor Gluck/CTK/www.globallookpress.com
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С болезнью борется уже существующий французский препарат

Лекарство от коронавируса нашли в Чехии. Власти страны сообщили, что один из французских препаратов помогает в борьбе с инфекцией.

Речь идет о противомалярийном средстве Plaquenil. По предварительным данным, лекарство выводит вирус из организма человека быстрее, но сейчас его нельзя свободно купить в аптеке. Именно поэтому глава Минздрава Чехии Адам Войтех предложил сделать препарат доступным для всех заболевших коронавирусом, сообщает "Чешское радио".

Ранее большинство врачей страны не могли выписывать Plaquenil пациентам. Кроме того, принимать лекарство можно было лишь в ограниченных количествах и не дольше двух месяцев. Теперь же с 23 марта власти Чехии снимают этот запрет.

Лечение коронавируса нового типа все еще остается симптоматическим, однако российские ученые уже начали тестировать вакцину против него. Специалисты разработали шесть препаратов и теперь проверяют их эффективность.

Карина СИРАЗОВА

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