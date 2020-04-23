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"Баварский пророк" предсказал России новую гражданскую войну

"Баварский пророк" предсказал России новую гражданскую войну
Фото: pixabay.com
Неурядицы в стране будут происходить на фоне вооруженного конфликта между другими государствами

Немецкий прорицатель Алоис Ирльмайер, прозванный "баварским пророком", предсказал России начало новой гражданской войны. Ситуация в мире, по его словам, будет тоже трудной: другие государства развяжут военный конфликт и начнут бороться за мировое господство всеми возможными способами. 

Армии мусульманских стран, по заверению ясновидца, объединятся против Западной Европы. Не останется в стороне и Китай. Он завоюет Индию, используя новейшее биологическое оружие. 

Россия же останется в стороне от внешних конфликтов. Ее будут раздирать внутренние дрязги. В результате гражданской войны погибнет огромное количество людей. Все, кто останется в живых, обратятся к вере в бога. 

Предсказание немецкого астролога несколько расходится с теми, которые давали другие известные прорицатели – Ванга, Нострадамус и Матрона Московская. 

Болгарская ясновидящая уверяла, что Россия спасет мир от захватившей его страшной инфекции и сумеет сохранить свою силу даже после эпидемии. 

Французский ученый утверждал, что мир будет спасен от китайской инфекции некоторыми благодетелями. Только вот откуда они придут, пока не ясно. 

Матрона Московская, в свою очередь, оставила весьма размытое предсказание. Она говорила о том, что люди начнут массово гибнуть "и без войны". Кто же станет спасителем человечества, православная святая не уточнила.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
Алоис Ирльмайер,тебя то на каких антресолях откопали,где тебя хранили все это время?
1
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