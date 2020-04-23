Неурядицы в стране будут происходить на фоне вооруженного конфликта между другими государствами

Немецкий прорицатель Алоис Ирльмайер, прозванный "баварским пророком", предсказал России начало новой гражданской войны. Ситуация в мире, по его словам, будет тоже трудной: другие государства развяжут военный конфликт и начнут бороться за мировое господство всеми возможными способами.

Армии мусульманских стран, по заверению ясновидца, объединятся против Западной Европы. Не останется в стороне и Китай. Он завоюет Индию, используя новейшее биологическое оружие.

Россия же останется в стороне от внешних конфликтов. Ее будут раздирать внутренние дрязги. В результате гражданской войны погибнет огромное количество людей. Все, кто останется в живых, обратятся к вере в бога.

Предсказание немецкого астролога несколько расходится с теми, которые давали другие известные прорицатели – Ванга, Нострадамус и Матрона Московская.

Болгарская ясновидящая уверяла, что Россия спасет мир от захватившей его страшной инфекции и сумеет сохранить свою силу даже после эпидемии.

Французский ученый утверждал, что мир будет спасен от китайской инфекции некоторыми благодетелями. Только вот откуда они придут, пока не ясно.

Матрона Московская, в свою очередь, оставила весьма размытое предсказание. Она говорила о том, что люди начнут массово гибнуть "и без войны". Кто же станет спасителем человечества, православная святая не уточнила.