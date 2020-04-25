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Пророк-масон предсказал миру приход "царства Сатаны"

Пророк-масон предсказал миру приход "царства Сатаны"
Фото: pixabay.com
По словам прорицателя, армии Израиля и мусульманских государств уничтожат друг друга

Альберт Пайк, живший в 19 веке масон и генерал армии Конфедерации, предрек миру начало Третьей мировой войны, после которой на Земле настанет "царство Сатаны". 

По словам военного, вооруженный конфликт начнется между армиями Израиля и мусульманских стран. В результате войны противоборствующие стороны уничтожат друг друга, и в мир придет "царство Сатаны". Люди разочаруются в христианстве и станут исповедовать "чистое учение Люцифера". 

Стоит отметить, что пророку удалось предсказать наступление Первой и Второй мировых войн. 

Напомним, что Пайк – не первый ясновидящий, который напророчил миру крупный военный конфликт. Из предсказания "баварского пророка"Алоиса Ирльмайера следует, что пока остальные государства будут бороться за мировое господство, Россия постарается пережить очередную гражданскую войну. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что о крупном военном конфликте говорили не только ясновидящие, но и Горбачев. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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