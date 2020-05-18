В Нидерландах арестованы активы РФ

На экспортные бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие российскому федеральному казенному предприятию "Союзплодоимпорт", наложен арест в Нидерландах. Это было сделано по запросу бывших акционеров компании ЮКОС, которых суд ранее счел пострадавшей стороной.

"Эти бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд", – пояснил РБК представитель холдинга GML Джонатан Хилл.

Об аресте российских марок водки накануне сообщил представитель одного из экс-акционеров ЮКОСа Тим Осборн. Он предупредил, что данный шаг – первый в цепочке многих подобных. "Пока Российская Федерация игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковать российскую государственную собственность", – приводит его слова NRC.

В ФКП "Союзплодоимпорт" уже заявили, что намерены оспорить арест своих товарных знаков за рубежом.

Апелляционный суд Гааги в феврале 2020 г. постановил, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере $50 млрд за утраченные активы. Москва обжаловала данный вердикт в Верховном суде Нидерландов, указав что так называемые "пострадавшие" не были "добросовестными инвесторами".