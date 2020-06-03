Суд удовлетворил апелляции двух из трех обвиняемых

Бывший руководитель отделения МВД по Кармаскалинскому району Башкирии Салават Галиев и экс-глава отделения по Уфимскому району Эдуард Матвеев, обвиняемые в изнасиловании дознавательницы в Уфе, полностью оправданы. Верховный суд Башкирии в среду, 3 июня, принял решение по апелляционным жалобам бывших полицейских. Еще одному обвиняемому смягчили наказание.

"Яромчука, к сожалению, признали виновным, но снизили наказание до четырех лет и уменьшили сумму по гражданскому иску с 3 миллионов до 500 тысяч", – приводит телеканал "360" слова адвоката Рената Амирханова.

Почему изменили наказание Яромчуку, адвокат пояснить не смог, поскольку еще не видел мотивировочное решение суда. А вот по поводу Галиева и Матвеева, как сказал юрист, все понятно: их следов на теле и одежде потерпевшей найдено не было. Обвинение опиралось только на показания самой дознавательницы, а экс-полицейские отрицали свою вину.

Теперь суд признал за Галлиевым и Матвеевым право на реабилитацию. Их освободили в зале суда. Будут ли они подавать иск за клевету, пока не известно.

Осенью 2018 г. молодая сотрудница следственного отдела в Уфе заявила, что ее напоили и изнасиловали трое полицейских старше ее по званию. Суд первой инстанции признал их виновными, лишил свободы на срок от 6 до 7 лет и обязал компенсировать деньгами нанесенный девушке вред. Со службы и подозреваемых, и пострадавшую уволили еще во время следствия – за аморальное поведение на рабочем месте.