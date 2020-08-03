Что случилось сегодня: последние новости на 3 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 3 августа
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Польша потребовала от "Газпрома" несколько десятков миллионов евро за "Северный поток – 2". Белоруссия решила заменить российскую нефть украинской и азербайджанской. "Утро.ру" рассказывает, что произошло за день.

Экономика

  • Польское антимонопольное ведомство вынесло решение, по которому "Газпром" должен выплатить Варшаве €50 млн. за отказ показать документы по строительству "Северного потока – 2", а также по поставкам газа в будущем.


Жизнь

  • В Крыму произошла вспышка вируса из-за грязной воды. Эксперт рассказал о новом факте, доказывающем, что "Боинг", упавший под Донецком в 2014-м, не сбивал "Бук". В Киеве неизвестный захватил банк. Позже он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за бездействие. 


Политика

  • Политолог заявил, что задержание россиян в Минске – это постановка, которая была сделана в рамках предвыборной кампании Александра Лукашенко. Между тем Белоруссия активно занимается вопросом замены российской нефти. Вскоре в страну прибудут танкеры с черным золотом Азербайджана и Украины. 


Армия

  • Секретный отечественный дрон "Охотник", который будет работать в паре с Су-57, военные получат уже в 2024 году. Белоруссия стянула бронетехнику к границе с Россией. 


Шоу-бизнес

  • Стало известно, как сейчас живет дочь Анастасии Волочковой Ариадна. Юрист рассказал, как защитники могут оправдать Михаила Ефремова. 
Полина ИВАНОВА

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