Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Польша потребовала от "Газпрома" несколько десятков миллионов евро за "Северный поток – 2". Белоруссия решила заменить российскую нефть украинской и азербайджанской. "Утро.ру" рассказывает, что произошло за день.

Экономика

Польское антимонопольное ведомство вынесло решение, по которому "Газпром" должен выплатить Варшаве €50 млн. за отказ показать документы по строительству "Северного потока – 2", а также по поставкам газа в будущем.





Жизнь

В Крыму произошла вспышка вируса из-за грязной воды. Эксперт рассказал о новом факте, доказывающем, что "Боинг", упавший под Донецком в 2014-м, не сбивал "Бук". В Киеве неизвестный захватил банк. Позже он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за бездействие.





Политика

Политолог заявил, что задержание россиян в Минске – это постановка, которая была сделана в рамках предвыборной кампании Александра Лукашенко. Между тем Белоруссия активно занимается вопросом замены российской нефти. Вскоре в страну прибудут танкеры с черным золотом Азербайджана и Украины.





Армия

Секретный отечественный дрон "Охотник", который будет работать в паре с Су-57, военные получат уже в 2024 году. Белоруссия стянула бронетехнику к границе с Россией.





Шоу-бизнес