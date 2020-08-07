Что случилось сегодня: последние новости на 7 августа

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

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