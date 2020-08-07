Что случилось сегодня: последние новости на 7 августа
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, а в деле Скрипалей появился неожиданный
поворот – рассказываем, что произошло за день.
Политика
- Глава российского государства Владимир Путин пообщался с коллегой из
Белоруссии по телефону. Сразу после разговора Путин срочно созвал Совбез.
- В России слова Лукашенко о Крыме посчитали абсурдом.
- В деле Скрипалей вскрылся неожиданный факт. Экспертам удалось узнать, что в
крови "потерпевших" не было никакого "Новичка".
- Вскрылась информация, что задержанных в Белоруссии россиян завербовали
спецслужбы Украины.
- Берлин отреагировал на угрозы американских сенаторов по поводу "Северного
потока-2". По мнению немецких политиков, газопровод стал предлогом для
посягательств США на суверенитет Германии.
Армия
- На Украине развеяли миф вокруг происхождения "убийцы" Крымского моста. Полагают, что Кремль попросту манипулирует информацией.
Жизнь
- Стала известна причина задержек "президентских выплат" на детей.
Шоу-бизнес
- Российские артисты отказались от "предвыборных" концертов в
Белоруссии. На них обрушилась волна критики из-за поддержки Лукашенко.
- Звезду "Гардемаринов" Сергея Жигунова осудили за фотосессию на могиле.
- Алексей Панин решил сбежать из России. Актер закатил пьянку по поводу своего отъезда.