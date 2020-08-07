Что случилось сегодня: последние новости на 7 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 7 августа
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, а в деле Скрипалей появился неожиданный поворот – рассказываем, что произошло за день. 

Политика

  • Глава российского государства Владимир Путин пообщался с коллегой из Белоруссии по телефону. Сразу после разговора Путин срочно созвал Совбез. 
  • В России слова Лукашенко о Крыме посчитали абсурдом.
  • В деле Скрипалей вскрылся неожиданный факт. Экспертам удалось узнать, что в крови "потерпевших" не было никакого "Новичка".
  • Вскрылась информация, что задержанных в Белоруссии россиян завербовали спецслужбы Украины.
  • Берлин отреагировал на угрозы американских сенаторов по поводу "Северного потока-2". По мнению немецких политиков, газопровод стал предлогом для посягательств США на суверенитет Германии.


Армия

  • На Украине развеяли миф вокруг происхождения "убийцы" Крымского моста. Полагают, что Кремль попросту манипулирует информацией. 


Жизнь

  • Стала известна причина задержек "президентских выплат" на детей.


Шоу-бизнес

  • Российские артисты отказались от "предвыборных" концертов в Белоруссии. На них обрушилась волна критики из-за поддержки Лукашенко. 
  • Звезду "Гардемаринов" Сергея Жигунова осудили за фотосессию на могиле.
  • Алексей Панин решил сбежать из России. Актер закатил пьянку по поводу своего отъезда. 
Ольга ФЕДОРОВА

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